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16.08.2020 21:15
Рубрика: В мире

Во Франции стало опасно работать на транспорте

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Казалось, что после июльской трагедии в Байонне, когда водителя городского автобуса Филиппа Монгийо избили до смерти только за то, что он попросил пассажира надеть антиковидную маску, люди опомнятся. Да, волна возмущения прокатилась по всей стране, а транспортники провели всеобщую забастовку протеста. Но, увы, побои, угрозы и оскорбления в их адрес, да и всех, кто осмеливается сделать замечание нарушителям масочного режима, не прекратились.

Буквально на днях вопиющий случай произошел в городе Нейи-сюр-Марн в десятке километров к востоку от Парижа. Под вечер 30-летняя медсестра возвращалась с работы. В автобусе вместе с ней оказались трое расхлябанных юнцов, скорее всего, из неблагополучного во всех отношениях квартала. Все были без обязательных в общественном транспорте масок. Когда медсестра напомнила об этом, то те незамедлительно отреагировали: принялись избивать молодую женщину ногами, пока та не рухнула на пол.

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Двоих отморозков сразу же задержали, третьему удалось скрыться. Как выяснилось, обоим по 16 лет. Руководитель профцентра транспортников SUD - RATP Марк Брило: "Только оскорбления в адрес водителей в первую очередь из-за масок случаются по 10-20 раз за день".

Не лучше ситуация и в других городах страны. Так, в Орлеане водитель автобуса, сделавший замечание пассажиру, получил удар кулаком в лицо, а в Дижоне в аналогичной ситуации вагоновожатый трамвая был вынужден вступить в драку с двумя индивидуумами.

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