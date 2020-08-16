Буквально на днях вопиющий случай произошел в городе Нейи-сюр-Марн в десятке километров к востоку от Парижа. Под вечер 30-летняя медсестра возвращалась с работы. В автобусе вместе с ней оказались трое расхлябанных юнцов, скорее всего, из неблагополучного во всех отношениях квартала. Все были без обязательных в общественном транспорте масок. Когда медсестра напомнила об этом, то те незамедлительно отреагировали: принялись избивать молодую женщину ногами, пока та не рухнула на пол.

Двоих отморозков сразу же задержали, третьему удалось скрыться. Как выяснилось, обоим по 16 лет. Руководитель профцентра транспортников SUD - RATP Марк Брило: "Только оскорбления в адрес водителей в первую очередь из-за масок случаются по 10-20 раз за день".

Не лучше ситуация и в других городах страны. Так, в Орлеане водитель автобуса, сделавший замечание пассажиру, получил удар кулаком в лицо, а в Дижоне в аналогичной ситуации вагоновожатый трамвая был вынужден вступить в драку с двумя индивидуумами.