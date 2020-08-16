Задержанные в Беларуси россияне рассказали свою историю

Россияне, задержанные в Беларуси накануне президентских выборов в этой стране и вернувшиеся на родину на этой неделе, рассказали журналистам, как попали в такую странную ситуацию.

По словам одного из них, выступившего в эфире телеканала "Россия 24", из-за проблем со стыковками рейсов на некоторое время они остановились в санатории в Беларуси. По объявлению, на которое они откликнулись, им предложили работу по охране нефтяных объектов в разных странах, и первоначально речь шла о Ливии и Сирии. При этом сначала требовалось 30 человек, затем запросы заказчика стали расти, и в итоге, по словам куратора, с которым они общались, безопасностью должны были заниматься уже 180 человек.

Предполагалось, что маршрут до места назначения пройдет через Минск, Стамбул и Гавану. Однако по словам женщины, занимавшейся логистикой, у нее не получилось состыковать рейсы так, чтобы они долго не находились в транзитной зоне Турции. И им было предложено на время остановиться в санатории "Белорусочка" для отдыха. Там они и находились, когда однажды ночью в ним в номера не ворвались представители спецслужб.

"Все спали. Вдруг грохот - двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову. Люди не понимали, что вообще происходит, ощущение сюрреализма", - рассказал один из участников тех событий. По его словам, сначала задержанных развезли по райотделам милиции и уже потом - в следственные изоляторы.

"Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Беларуси", - рассказал один из россиян.

По его словам, члены группы вообще не знали, что в стране готовятся к проведению выборов. "Для нас эта была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал", - отметил собеседник.

Напомним, 9 июля в Беларуси были задержаны 33 российских гражданина, которых в Минске назвали представителями ЧВК "Вагнер" и которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в республике перед президентскими выборами. По ходатайству генпрокуратуры России, 32 из них были переданы российской стороне. "Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - сообщили в генпрокуратуре, подчеркнув, что передача задержанных граждан прошла в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и РБ, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры двух стран.