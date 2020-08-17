Распоряжение правительства Республики Алтай от 14 августа 2020 года № 472-р "О внесении изменения в пункт 14.1.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. В пункте 14.1.1 распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" слова "14 августа" заменить словами "1 сентября".

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







