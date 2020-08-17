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17.08.2020 23:43
Рубрика: Экономика

Apple удалит аккаунт разработчика Epic Games из App Store

Текст: Иван Черноусов

Сражение Apple и Epic Games набирает обороты. "Яблочная" компания полностью удалила профиль разработчика из App Store, а 28 августа отключит Epic Games от инструментов разработки под Mac и iOS. Об этом пишет издание The Verge.

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Ранее Epic Games запустила масштабную рекламную компанию против Apple, связанную с тем, что "фруктовая" компания удалила их игру Fortnite, за нарушение пользовательского соглашения. Дело в том, что в последнем обновлении, выпущенном Epic Games, последней удалось обойти 30% комиссию магазина с помощью инструмента Epic Direct.

В Epic Games сняли пародию на знаменитый ролик Apple 1984 года и заявили, что "Apple вводит необоснованные и незаконные ограничения, чтобы полностью монополизировать рынок и помешать разработчикам программного обеспечения охватить более миллиарда пользователей мобильных устройств (например, iPhone и iPad), если они не пройдут через единственный магазин, контролируемый Apple, App Store, где Apple взимает жесточайший налог в размере 30% с продажи каждого приложения".

Также в Epic Games подали на Apple в суд и заявили, что имеют полное право на иск, поскольку компания потеряла "огромные деньги" из недобросовестной конкуренции. Требования разработчиков во многом совпадают с позицией Павла Дурова и Telegram: авторы Fortnite просят антимонопольные службы разобраться с высокой комиссией, которую платят разработчики Apple за то, чтобы приложение находилось в App Store.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Apple

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