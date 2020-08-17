Постановление правительства Астраханской области от 14 августа 2020 года № 371-П "Об отдельных вопросах организации работы государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, и о внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

Новости

В Москве скончались десять пациентов с коронавирусом 00:17
"Вашингтон" Овечкина проиграл третий матч "Айлендерс" 16.08.2020
Протестующие покинули центр Минска 16.08.2020
Глава Центра Гамалеи заявил о безуспешных попытках переманить ученых 16.08.2020
Первый после начала пандемии круизный лайнер вышел в плавание в Италии 16.08.2020
Немецкая компания изменит название популярного соуса из-за расизма 16.08.2020
В Италии запретили дискотеки из-за коронавируса 16.08.2020
В аварии под Орлом погибли пять человек 16.08.2020
Декоративный мандарин способен помочь в борьбе раком 16.08.2020
Футболисты "Барселоны" потребовали провести выборы президента 16.08.2020
Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали 16.08.2020
Почти 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах 16.08.2020
Названа новая версия появления коронавируса 16.08.2020
В Минске задержали подозреваемых в подрыве самодельного устройства 16.08.2020
Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви 16.08.2020
ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков 16.08.2020
Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске 16.08.2020
Собянин призвал горожан присоединиться к тренировкам в московских парках 16.08.2020
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана 16.08.2020
Бурляев: Николай Губенко всегда был патриотом 16.08.2020
Вышел трейлер 4-го сезона "Страйка" - детектива по романам Роулинг 16.08.2020
22-летняя певица и актриса Саша Спилберг заразилась коронавирусом 16.08.2020
В РФС посчитали верными действия арбитра в матче "Рубин" - "Локомотив" 16.08.2020
Десятки тысяч человек собрались на митинг протеста возле стелы в Минске 16.08.2020
Мешков рассудит "Зенит" и ЦСКА в третьем туре РПЛ 16.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 августа 2020 г.

Постановление правительства Астраханской области от 14 августа 2020 года № 371-П "Об отдельных вопросах организации работы государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, и о внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:

"4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовывать работу государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним), в закрытом круглосуточном режиме.".

2. Установить, что завершение закрытого круглосуточного режима работы государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, осуществляется по окончании рабочей смены, начавшейся до дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией