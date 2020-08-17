Постановление правительства Астраханской области от 14 августа 2020 года № 371-П "Об отдельных вопросах организации работы государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, и о внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:

"4. Министерству социального развития и труда Астраханской области организовывать работу государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (за исключением государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним), в закрытом круглосуточном режиме.".

2. Установить, что завершение закрытого круглосуточного режима работы государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме несовершеннолетним, осуществляется по окончании рабочей смены, начавшейся до дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







