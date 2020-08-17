Новости

В Китае одобрили первый патент на вакцину от COVID-19 21:46
Ученые из Республики Сербской поздравили РГО с юбилеем 21:42
"Барселона" объявила об отставке Сетьена 21:40
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса 21:36
Клуб Черышева "Валенсия" предложил игрокам векселя вместо зарплаты 21:20
Более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах 21:12
У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры 20:56
При пожаре в общежитии МГУТУ в Москве пострадала женщина 20:10
В Минобороны обсудили вопросы военного сотрудничества России и Мьянмы 19:44
Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности 19:30
Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства 19:20
"Локомотив" в шутку объявил о переходе Месси 19:16
Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple 19:09
Росстат рассказал, сколько человек не получают вовремя зарплату 19:03
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО 18:55
Назван состав жюри нового сезона "Голоса" 18:41
ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет 18:39
Против саратовского судьи возбуждено уголовное дело 18:30
Бабушка и дедушка оформят опеку над девочкой, которой жонглировал отец 18:24
Главная городская газета Краснодара отметила юбилей фотовыставкой 18:13
ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19 18:01
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка 17:43
В Таганроге двое детей разбились, выпав из окна на шестом этаже 17:41
На отдых в Сочи бесплатно приехали дети погибших от COVID-19 врачей 17:38
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой конституции 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
17.08.2020 21:40
Рубрика: Спорт

"Барселона" объявила об отставке Сетьена

Текст: Артур Нанян

Кике Сетьен уволен с поста главного тренера "Барселоны". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: AFP/Manu Fernandez
В "Барселоне" опровергли желание Месси покинуть клуб

Окончательное решение об увольнении Сетьена было принято еще накануне по итогам заседания совета директоров "Барселоны". Мероприятие продолжалось около пяти часов. На нем обсуждалась также возможная дата следующих выборов президента "сине-гранатовых".

Что касается Сетьена, то его последним матчем у руля каталонцев стала встреча с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов, в которой Лионель Месси и компания потерпели унизительное поражение - 2:8. После матча Сетьен уклончиво ответил на вопрос об отставке, но при этом подчеркнул: клубу нужны изменения.

Кике возглавил "Барселону" в январе после увольнения Эрнесто Вальверде. На момент прихода специалиста команда возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании. С ним она финишировала на втором месте, пропустив впереди себя мадридский "Реал". Кроме того, каталонцы выбыли из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, проиграв "Атлетику" (0:1).

По неофициальной информации, новым главным тренером "Барселоны" должен стать Рональд Куман.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона"

Главное сегодня

Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки
"Унижение" и "катастрофа": Мировые СМИ в шоке от разгромного поражения "Барселоны"