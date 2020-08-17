"Барселона" объявила об отставке Сетьена

Кике Сетьен уволен с поста главного тренера "Барселоны". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Окончательное решение об увольнении Сетьена было принято еще накануне по итогам заседания совета директоров "Барселоны". Мероприятие продолжалось около пяти часов. На нем обсуждалась также возможная дата следующих выборов президента "сине-гранатовых".

Что касается Сетьена, то его последним матчем у руля каталонцев стала встреча с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов, в которой Лионель Месси и компания потерпели унизительное поражение - 2:8. После матча Сетьен уклончиво ответил на вопрос об отставке, но при этом подчеркнул: клубу нужны изменения.

Кике возглавил "Барселону" в январе после увольнения Эрнесто Вальверде. На момент прихода специалиста команда возглавляла турнирную таблицу чемпионата Испании. С ним она финишировала на втором месте, пропустив впереди себя мадридский "Реал". Кроме того, каталонцы выбыли из Кубка Испании на стадии 1/4 финала, проиграв "Атлетику" (0:1).

По неофициальной информации, новым главным тренером "Барселоны" должен стать Рональд Куман.