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17.08.2020 09:09
Рубрика: Спорт

Президент "Барселоны" сообщил об увольнении Кике Сетьена

Текст: Максим Домчев
Президент "Барселоны" заявил, что наставник команды Кике Сетьен больше не работает в клубе.
Фото: Rafael Marchante/Pool via AP Фото: Rafael Marchante/Pool via AP
Фото: Rafael Marchante/Pool via AP
Фото: AFP/Manu Fernandez
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Как заявил Хосеп Бартомеу Tiempo de Juego, "Сетьен уволен". При этом имя нового наставника каталонцев пока не называется. Сетьен возглавил команду по ходу прошлого сезона в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Эрнесто Вальверде.

Однако 61-летний специалист крайне неудачно отработал в клубе - в чемпионате Испании команда стала лишь второй, а в Лиге чемпионов и вовсе опозорилась в четвертьфинале, проиграв "Баварии" - 2:8.

Испанские СМИ заявляют, что главным претендентом на освободившийся пост является известный в прошлом футболист сборной Нидерландов Рональд Куман. С еще одним кандидатом - экс-наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино - пока не удается договориться о зарплате. Также в СМИ фигурируют Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

При этом сами футболисты "Барселоны", вернее, ее лидеры во главе с Лионелем Месси, выдвинули требование, что следующим главным тренером должен стать бывший капитан каталонцев Хави, который набирался тренерского опыта в чемпионате Катара.

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