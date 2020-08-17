Президент "Барселоны" сообщил об увольнении Кике Сетьена

Президент "Барселоны" заявил, что наставник команды Кике Сетьен больше не работает в клубе.

Как заявил Хосеп Бартомеу Tiempo de Juego, "Сетьен уволен". При этом имя нового наставника каталонцев пока не называется. Сетьен возглавил команду по ходу прошлого сезона в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Эрнесто Вальверде.

Однако 61-летний специалист крайне неудачно отработал в клубе - в чемпионате Испании команда стала лишь второй, а в Лиге чемпионов и вовсе опозорилась в четвертьфинале, проиграв "Баварии" - 2:8.

Испанские СМИ заявляют, что главным претендентом на освободившийся пост является известный в прошлом футболист сборной Нидерландов Рональд Куман. С еще одним кандидатом - экс-наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино - пока не удается договориться о зарплате. Также в СМИ фигурируют Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

При этом сами футболисты "Барселоны", вернее, ее лидеры во главе с Лионелем Месси, выдвинули требование, что следующим главным тренером должен стать бывший капитан каталонцев Хави, который набирался тренерского опыта в чемпионате Катара.