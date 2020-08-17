Chery представила Tiggo 3x Plus. Он мог бы стать конкурентом Lada Xray Cross

В Китае состоялась презентация кроссовера Tiggo 3x Plus - обновлённой версии Tiggo 3x. Новый дизайн должен привлечь молодёжную аудиторию.

Ключевой элемент трансформация внешности - передняя часть, выполненная в соответствии с новым языком дизайна марки "Life in Motion 3.0": гексагональная решётка радиатора с узором, образованным из хромированных трапеций, и двухярусная оптика, мода на которую только набирает обороты.

Сзади изменения скромнее: псевдодиффузор стал массивнее, появилась имитация двухпоточной выхлопной системы, хромированная горизонтальная полоса на пятой двери заменена на чёрный пластик.

Фото: Пресс-служба Chery.

В салоне новые торпедо, приборная панель, рулевое колесо, центральная консоль, мультимедиа, блок климат-контроля. У "паркетника" появились электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold, запуск двигателя с кнопки, улучшенная система электронной стабилизации.

Гамма силовых агрегатов прежняя: 1.5-литровый "атмосферник" мощностью 116 л.с., доступный в паре либо с 5-ступенчатой МКП, либо с вариатором. И это стало главным разочарованием: ожидалось, что автомобиль получит другие варианты двигателей.

Продажи Chery Tiggo 3x Plus стартуют в Китае в ближайшее время, цены на автомобиль не объявлены. Купить дореформенный Tiggo 3x можно за 49 900 юаней (526 000 рублей).