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17.08.2020 04:03
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

В США жертвами нового коронавируса стали более 170 тысяч человек. Такие данные распространил американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся подсчетами на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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Отмечается, что больше всего граждан с COVID-19 скончалось в Нью-Йорке (32 840), далее идут Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234), пишет ТАСС. Всего же в Соединенных Штатах коронавирусом заразились свыше 5,4 миллиона человек, выздоровели более 1,8 миллиона американцев.

Ранее глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил о том, что в США вакцины от коронавируса не будет до ноября. До этого времени специалисты просто не успеют официально зарегистрировать препараты, которые сейчас разрабатываются в стране. Это связано с проведением масштабных клинических испытаний.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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