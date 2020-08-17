Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч

В США жертвами нового коронавируса стали более 170 тысяч человек. Такие данные распространил американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся подсчетами на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Отмечается, что больше всего граждан с COVID-19 скончалось в Нью-Йорке (32 840), далее идут Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234), пишет ТАСС. Всего же в Соединенных Штатах коронавирусом заразились свыше 5,4 миллиона человек, выздоровели более 1,8 миллиона американцев.

Ранее глава Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил о том, что в США вакцины от коронавируса не будет до ноября. До этого времени специалисты просто не успеют официально зарегистрировать препараты, которые сейчас разрабатываются в стране. Это связано с проведением масштабных клинических испытаний.