Глава Совфеда выразила соболезнования в связи с кончиной Губенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила в Мосгордуму телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной Народного артиста РСФСР, вице-спикера столичного парламента Николая Губенко.

Председатель СФ отметила его большой вклад в развитие отечественной культуры и активное участие в жизни страны. "Николай Николаевич был ярким, разносторонне одаренным и верным своим принципам человеком, настоящим патриотом, душой болеющим за интересы дела", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она попросила передать слова поддержки и сочувствия родным и близким покойного.

Николай Губенко скончался накануне на 79-м году жизни. Он был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. В московском парламенте представлял фракцию КПРФ.