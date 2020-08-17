"Хенкель" выполнила предписание ФАС по "двойным стандартам"

Компания "Хенкель" разместит информацию о том, что стиральный порошок Persil произведен по стандартам, отличающимся от оригинальных на упаковке. На ней появится информация о том, что товар адаптирован к требованиям ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"В результате выданного ФАС России предупреждения на упаковках порошка Persil появится информация о том, что товар адаптирован к требованиям ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ранее "Хенкель" исполнила предупреждение ФАС России в отношении стирального порошка Persil (объемом 3 кг). Теперь информация о том, что продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС, будет размещена на упаковках всего ассортиментного ряда, в том числе капсул Persil для стиральных машин.

Таким образом, компания "Хенкель" полностью исполнила предупреждение антимонопольной службы, подчеркнули в ФАС.

"Мы удовлетворены конструктивным сотрудничеством с компанией "Хенкель" и ценим ее готовность к выполнению требований регулятора. Вместе с тем служба позднее планирует провести мониторинг восприятия потребителями размещенной на упаковке товаров информации", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Андрея Кашеварова.

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года ФАС выдала ООО "Хенкель Рус" и другим компаниям предупреждения о недопустимости нарушения норм закона "О защите конкуренции". Как установило ведомство, международные производители поставляют и производят на территории РФ под аналогичным брендом и назначением товары, отличающиеся по потребительским свойствам и условиям использования от товаров, реализуемых под теми же брендами в странах Западной Европы.