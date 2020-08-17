Honda и Nissan могли объединиться в этом году

Британское деловое издание Financial Times сообщило, что правительство Японии в самом конце в 2019 года предлагало двум автомобильным гигантам Honda и Nissan, второму и третьему по объему производства автопроизводителям страны, план по объединению.

План правительства Японии имел протекционистскую направленность, так как кабинет министров выражал обеспокоенность ослаблением позиции японских компаний на глобальном автомобильном рынке, в особенности - Nissan Motor Co.

Затяжной корпоративный конфликт в совете директоров Nissan обещал еще усугубить спад на рынке и привести к масштабным увольнениям персонала. Honda Motor Co в свою очередь оказалась в рискованном положении просто в эпоху беспрецедентного по масштабу реформирования автомобильной отрасли и образования небывалых по размеру транснациональных автомобильных концернов, ни с кем не вступив в стратегическое партнерство.

Предложение правительства сразу же было отвергнуто и Nissan, и Honda. Последовавший глобальный кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, вынудил отказаться от идеи и государственных чиновников.