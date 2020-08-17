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17.08.2020 16:11
Рубрика: Digital

Как смартфоны Huawei будут получать обновления безопасности

Текст: Иван Черноусов
Несмотря на то, что 14 августа закончился срок действия лицензии, выданной министерством торговли США, смартфоны компании Huawei и ее дочернего бренда Honor все же смогут получать обновления безопасности.
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

"Обновления безопасности будут и дальше приходить благодаря нашим собственным возможностям", - сообщил "РГ" источник, пожелавший остаться неизвестным.

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"Huawei действительно не может получать обновления безопасности от Google, но они могут делать их самостоятельно, - объясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Если Huawei будет делать обновления самостоятельно, то они будут выходить не так быстро, как они выходят у Google и других производителей, задержка будет полторы-две недели, потенциально это может создать проблему, в случае серьезной уязвимости в системе. Но глобально для большинства людей это не проблема".

По мнению Муртазина, американцы пытаются таким образом усилить давление на Huawei. "Однако это не настолько серьезно, чтобы говорить о том, что надо срочно бежать и сдавать смартфоны компании. США постепенно усиливают давление на Huawei, но это явно не та "болевая" точка, из-за которой можно повлиять на компанию", - заключает аналитик.

Фото: istock
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Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов полагает, что куда серьезнее на Huawei скажется отсутствие возможности производить собственные процессоры Kirin: "Китайская компания тратила миллиарды долларов на их разработку, - утверждает он. - И поэтому она вряд ли станет пользоваться чужими наработками, например, процессорами Mediatek или Qualcomm". Трофимов не исключает варианта, при котором Huawei может сдать свой смартфонный бизнес в аренду другой компании или вовсе уйти с рынка к концу 2020 года.

Digital Гаджеты Санкции США против Huawei

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