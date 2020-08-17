Когда перестают действовать знаки ограничения скорости

За городом то и дело встречаются знаки ограничения скорости без каких-либо пояснений: они могли устанавливаться до дорожного ремонта весной, затем ситуация изменилась, но знак остался, а значит и сохранилась вероятность получить штраф. Когда наступает конец зоны ограничения?

В ПДД прописано, что ограничения снимаются соответствующим знаком: белый круг с косой чертой по диагонали. Ограничивающий знак может комбинироваться с табличкой "Протяженность зоны действия": это значит, что ехать с указанной скоростью нужно в течение обозначенного расстояния. Еще один вариант - знак начала населенного пункта, после нее вступает в силу ограничение в 60 км/ч.

Другим условием, отменяющим действие знаков, является перекресток, напоминает aif.ru. В ПДД подчеркивается, что выезды с прилегающих территорий таковыми не являются. Нерегулируемые перекрестки бывают равнозначные, которых за городом большинство, и неравнозначные. Проезжать первые нужно по правилу "помехи справа".

Неравнозначные должны иметь знаки приоритета с обозначением "Главной дороги". Если по дороге вам встретился знак, ограничивающий скорость до 50 км/ч, а через пару сотен метров - треугольник с черной полосой, к которой походит узкая черта, то значит ограничение скорости действует ровно до этого ответвления, являющегося перекрестком.

Если на выезде с прилегающей территории стоит треугольный знак "Уступи дорогу", то перекрестком этот участок с ответвлением не становится. И все скоростные ограничения сохраняются. Не являются перекрестками примыкания грунтовых дорог без покрытия. Также не сбрасывают ограничения и пешеходные переходы. Разгоняться сразу после них не стоит, велик риск получить штраф.