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17.08.2020 17:04
Рубрика: Легковые авто

Кроссоверы Haval получили "умную" версию за 2 млн рублей

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Haval расширил линейку комплектаций своих кроссоверов F7 и F7x. Теперь к трем прежним версиям добавилась Tech Plus - самая "умная" и самая дорогая. В классическом кузове такой автомобиль стоит 1 949 000 рублей, в купеобразном - 1 999 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Машины отличаются расширенными пакетами опций и внешними акцентами. В частности, у них новая светлая сетчатая решетка радиатора и 19-дюймовые колесные диски в форме цветка. В салоне появляется беспроводная зарядка, а также контроллер управления мультимедиа в виде шайбы и цифровая панель приборов. Впрочем, последние имеются также в комплектации Premium.

Главные особенности версии - в богатом наборе опций безопасности и помощи водителю. В частности, это системы мониторинга слепых зон (BSM), помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), распознавания дорожных знаков (TSR), предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LKA и LDW), автоматического управления дальним светом (Auto Hi-beam). Как и в Premium, доступен адаптивный круиз-контроль (AAC), но в Tech Plus он сочетается с системой автоматического торможения (AEB) и функцией распознавания пешеходов.

"Умная" комплектация предложена только со старшим двигателем - 2.0 мощностью 190 л.с., "роботом" 7DCT и полным приводом.

Напомним, кроссоверы серии F собирают на тульском заводе Haval. За первые шесть месяцев россияне приобрели почти 2,7 тысячи F7 и 1,2 тысячи F7x. Цены на автомобиль стартуют с 1 489 000 и 1 539 000 рублей соответственно.

#Haval