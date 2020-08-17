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17.08.2020 21:36
Рубрика: В мире

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса

Текст: Алексей Чуриков

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после выборов представителям оппозиции было предложено пересчитать голоса. Об этом глава республики заявил в ходе утренней поездки на Минский завод колесных тягачей, МЗКТ.

ЦИК Беларуси: Оснований для пересчета голосов нет

"Вечером им (оппозиции - прим. "РГ") предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: Слушайте, а уже это не актуально считать. Это уже не актуально! А что надо? Новые выборы", - заявил Лукашенко одному из рабочих завода, который представился Андреем. "Андрей, ты опоздал. Уже не нужен никому пересчет", приводит слова президента телеканал СТВ.

Ранее, общаясь с собравшимися рабочими Александр Лукашенко заявил, что допускает возможность проведения не только президентских, но и парламентских выборов. Но только после того, как на референдуме будет принята новая конституция страны. Он также сообщил, что работа над поправками в основной закон уже ведется.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" - заявил Лукашенко.

В мире экс-СССР Беларусь Обстановка в Беларуси после выборов президента

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