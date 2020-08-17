Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Эта переписка ведомства с парламентариями длится с прошлого года. Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда. И получили ответ тогдашнего министра Максима Топилина.

Он напомнил, что все решения о переносе выходных правительство принимает заблаговременно. "Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство - обычно в октябре - принимает решение о переносе выходных на следующий год, чтобы все выстроили свои графики", - подчеркнул Топилин.

В 2019 году предновогодний день приходился на вторник и был рабочим для большинства россиян. Но ряд губернаторов объявили его выходным на своей территории.

Теперь ведомство возглавляет другой министр, но ответ в Госдуму опять прислан отрицательный: перенос рабочего дня будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Однако, сообщил Минтруд, этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году. То есть, нынешний график такой вариант не предусматривает.