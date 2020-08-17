Наказание для пьяных водителей за езду с детьми предложили ужесточить

Водителей в состоянии алкогольного опьянения, перевозящих детей, предложено лишать прав на пять лет. С соответствующей инициативой на имя главы МВД России Владимира Колокольцева выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Если в момент правонарушения с нетрезвым водителем находился взрослый пассажир, то виновника предлагается оштрафовать на 60 тысяч рублей и лишить прав на срок от двух до трех лет, пишет RT со ссылкой на письмо в адрес главы МВД.

В случае с несовершеннолетним пассажиром штраф предложено увеличить до 90 тысяч рублей, а прав лишить на срок от трех до пяти лет.

Для того, чтобы ужесточение наказания вступило в силу, необходимы изменения в статью 12.8 КоАП. Сейчас за езду в нетрезвом виде водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 - 2 года. Различий между теми водителями, кто ездит в пьяном виде самостоятельно или же перевозит пассажиров, закон не проводит.