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17.08.2020 09:50
Рубрика: ПДД

Наказание для пьяных водителей за езду с детьми предложили ужесточить

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/РИА Новости

Водителей в состоянии алкогольного опьянения, перевозящих детей, предложено лишать прав на пять лет. С соответствующей инициативой на имя главы МВД России Владимира Колокольцева выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Если в момент правонарушения с нетрезвым водителем находился взрослый пассажир, то виновника предлагается оштрафовать на 60 тысяч рублей и лишить прав на срок от двух до трех лет, пишет RT со ссылкой на письмо в адрес главы МВД.

В случае с несовершеннолетним пассажиром штраф предложено увеличить до 90 тысяч рублей, а прав лишить на срок от трех до пяти лет.

Для того, чтобы ужесточение наказания вступило в силу, необходимы изменения в статью 12.8 КоАП. Сейчас за езду в нетрезвом виде водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 - 2 года. Различий между теми водителями, кто ездит в пьяном виде самостоятельно или же перевозит пассажиров, закон не проводит.

#ПДД