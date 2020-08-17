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17.08.2020 18:47
Рубрика: Культура

Названы имена наставников девятого сезона шоу "Голос"

Текст: Александр Алексеев
Неожиданностей нет: в красных креслах наставников снова окажутся Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Баста и Валерий Сюткин, которые работали в "Голосе" и в некоторых предыдущих сезонах. А вот Константин Меладзе, чей ученик Аскер Бербеков выиграл в 2019 году, этот сезон пропустит.
Фото: Максим Ли Фото: Максим Ли
Фото: Максим Ли
Фото: instagram.com/berbekovasker
Победителю "Голоса" присвоили звание "Заслуженный артист КБР"

На "Голосе" уже завершились кастинги. Впервые приемную комиссию от участников отделял экран - ради безопасности всех от COVID-19. А зарубежных претендентов ныне прослушивали по интернету - через Zoom.

Скоро стартуют "слепые прослушивания", причем, каждый наставник сможет отобрать в свою команду 12 участников. А в полуфинал выйдут по два исполнителя от каждой.

Победителя в финале определят уже телезрители, в результате голосования. При этом дата завершения "Голос"-9 пока неизвестна, но, скорее всего, это будет или канун Нового года или 1 января 2021-го.

Ведущий "Голоса" - снова Дмитрий Нагиев

Кстати

Чаще всего "Голос" выигрывали конкурсанты из команды Александра Градского - 4 раза, а команда Константина Меладзе - 2 раза. Ну, а из нынешних наставников проекта не побеждал еще никто…

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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