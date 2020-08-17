Не публикуйте это. Какие фото нельзя выкладывать в интернет

В современном мире, чтобы получить исчерпывающую информацию о человеке, достаточно просто открыть его профиль в социальной сети. Работа, поездки, увлечения, денежные траты - все как на ладони.

А все потому, что многие до сих пор пренебрегают правилами информационной гигиены и в открытую рассказывают всему миру, что они купили, когда и куда поехали, где и на какой должности работают.

Статей на эту тему полон интернет, но ситуация не спешит улучшаться, поэтому настало время для еще одного ликбеза по безопасности личной информации. Разложим все по пунктам.

1. Если вы не топ-блогер с миллионом подписчиков, то сделайте свою страницу в соцсети закрытой, то есть доступной только друзьям, а не всем, кто на нее зайдет. Топ-блогеры - чаще всего люди опытные и отлично знают, какую информацию можно выкладывать в открытый доступ, а какую - нет. И вообще готовы к последствиям своей публичности.

2. Не публикуйте фотографии посадочных талонов. Авиасообщение начинает возобновляться, и многие радостно публикуют на своих открытых страницах посадочные талоны на рейсы. Зачастую - со штрих-кодами, номерами рейсов и фамилиями.

Чем это опасно? Тем, что любой человек, увидевший такое фото, может при желании войти в личный кабинет и как минимум отменить билеты. Приятно? Нет.

3. То же самое с билетами на концерты и другие мероприятия. Если в кадре засветился штрих-код - злоумышленник легко отфотошопит его, распечатает и пройдет сам. Случаи бывали.

4. Отпускные фото в открытом доступе - настоящая находка для домашних воришек. Фото с берега моря и подписью вроде: "Еще семь дней в этом раю!" дают вполне понятный сигнал преступникам, предупреждает полиция. От геометок в открытом доступе тоже лучше отказаться.

5. Столь же настоятельно не рекомендуется во всеуслышанье хвастаться новыми дорогими гаджетами и домашней техникой. Сделайте свою страницу закрытой и потом поделитесь радостью с друзьями.

6. Банковская карта - не тот предмет, которым стоит делиться в соцсетях со всеми желающими. Есть легенда, что лицевую сторону показывать якобы можно - ведь на ней нет секретного кода. Это всего лишь легенда.

7. Разумеется, никаких фото документов на вашей странице тоже появляться не должно. И даже если вы нашли чей-то паспорт или водительские права и хотите отыскать владельца - действует то же правило, которое гласит: нельзя. Кстати, страницы со вклеенными визами могут содержать данные о паспорте, поэтому и их "светить" может быть опасно.

7. Отдельно не рекомендуется публиковать на открытых страницах в соцсетях фото детей - ни своих, ни чужих. Во-первых, из интернета ничего не удалишь, и ребенок спустя несколько лет может не очень-то обрадоваться, увидев свои снимки в открытом доступе. А во-вторых, информацией могут воспользоваться злоумышленники.

8. Не рекомендуется - и в это сложно поверить! - выкладывать в интернет фото ключей от квартир и машин. Специалисты уверены, что сделать слепок по фото из интернета не так сложно, как кажется. А узнать, где живет человек и когда отсутствует дома, не составит труда - при условии, что потенциальная жертва не соблюдает пункты 4 и 5.

9. Мобильный номер сложно удержать в секрете, однако делиться им со всеми подряд тоже не стоит. Мошеннических схем, в которых используется номер сотового, достаточно много, и они постоянно совершенствуются. Рекомендуется обзавестись резервным номером для публичного пространства и отдельным, секретным номером - для родных и близких.

10. Кадры, сделанные на вечеринках, не должны оказываться в публичном доступе - по той причине, что могут скомпрометировать кого-то из участников.

Так что, перед тем, как нажать кнопку публикации, каждый раз задавайте себе простой вопрос: вы готовы подойти к незнакомому человеку на улице и показать ему это фото? Если не готовы, то переводите запись в статус "Только для друзей". Ведь среди них нет мошенников и домашних воришек?