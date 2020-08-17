Нетрезвым водителям за перевозку пассажиров предложено ужесточить наказание

Если нетрезвый водитель перевозит пассажира, его надо наказывать строже. Еще более серьезное наказание должно распространяться на того, кто в нетрезвом виде перевозит детей. С такими предложениями обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

В обращении он указывает, что сейчас водителям, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Эта норма касается как водителей, которые самостоятельно передвигаются на автомобиле, так и тех, кто перевозит пассажиров, в том числе детей.

Дмитрий Курдесов предлагает за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трех лет. А если пассажир был несовершеннолетним - штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет.

Надо сказать, идея не нова. МВД само выступало с подобным предложением. Причем это предложение было учтено министерством юстиции при подготовке проекта нового Кодекса об административных правонарушениях.

В нем 2-я часть статьи 21.8 - управление транспортным средством в состоянии опьянения с находящимся в транспортном средстве несовершеннолетним в возрасте до шестнадцати лет -предусматривает штраф в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением прав на срок от двух до трех лет.

Управление в нетрезвом виде с ребенком - штраф 50 тысяч и лишение прав на 3-5 лет

Это конечно меньше, чем предлагает общественник. Однако, как видно из формулировок, текст, прописанный в проекте КоАП, ужесточает наказание для любого опьянения, не только алкогольного.

Пока неизвестно, когда проект КоАП станет законом. Кроме того, неизвестно, какие новеллы в нем сохранятся после обсуждения в Госдуме. Возможно, и депутаты сочтут необходимым увеличить количество градаций нетрезвых водителей.