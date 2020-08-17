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Новый Xiaomi Mi Band 5 пришел за 3290 рублей в Россию. Брать или нет?

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2020,  
16:05
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально начала продажи в России нового фитнес-браслета Mi Smart Band 5. Новинку оценивают в 3290 рублей.

Фото: Xiaomi

Чем хорош новый браслет? Перечислим кратко:

- Увеличенный AMOLED-дисплей - 1,1 дюйма вместо 0,95.

- Добавлены новые тренировки (гребля, велотренажер, эллипс, йога и скаклка), всего их стало 11.

- Добавлено отслеживание женского здоровья.

- Новая магнитная зарядка позволяет заряжать браслет, не снимая ремешок.

- Реализовано удаленное управление камерой.

- Трекер сна отслеживает как ночной сон, так и дневной отдых.

- Отслеживание пульса стало на 90 процентов точнее.

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Из минусов можно отметить следующие:

- Отсутствие модуля NFC - он поддерживается только в специальной версии Mi Smaer Band 4 NFC.

- Сниженная автономность - 14 дней против 20 у Mi Smart Band 4.

- Достаточно высокая цена по сравнению с продвинутой NFC-версией Mi Smart Band 4 - последняя стоит 2490 рублей, то есть на четверть меньше.

Тем, кто хочет обладать именно новейшей версией браслета и не готов ждать, могут покупать ее у официальных продавцов. Терпеливые могут заказать глобальную версию Mi Smart Band 5 на AliExpress. И есть отличный способ сэкономить и одновременно обзавестись удобным средством бесконтактной оплаты - купить Mi Smart Band 4 NFC.

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