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Определен самый популярный смартфон в мире. Он стоит 51 тысячу рублей

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2020,  
17:41
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Самый дешевый флагманский смартфон iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире. Он лидирует по продажам на рынках Китая, Соединенных Штатов, Великобритании, Японии и Германии, говорится в исследовании Counter Point.

Согласно подсчетам экспертов, iPhone 11 занял 16 процентов рынка смартфонов в США, 12 процентов - в Великобритании, четыре процента - в Китае, 11 процентов - в Германии, 19 процентов - в Японии и 12 процентов - в Великобритании. Примечательно, что в Соединенном Королевстве iPhone заняли четыре первых места по продажам, а в Японии - три.

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В некоторых странах гаджетам Apple не удалось взять первые места - например, в Южной Корее покупатели отдали предпочтение смартфонам Samsung, а в Индии покупатели больше любят Xiaomi Redmi.

Ранее в Counter Point уже присуждали титул самого популярного в мире смартфона iPhone 11.

В России цены на iPhone 11 в 64-гигабайтной конфигурации составляют около 51 тысячи рублей - 11 месяцев назад, на старте продаж, модель стоила 60 тысяч рублей. Самым популярным смартфоном в нашей стране считается Galaxy A51 от Samsung.

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