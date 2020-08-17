Пелоси призвала конгрессменов США принять закон о работе Почтовой службы

Американские конгрессмены прервут августовские каникулы и вернутся в Конгресс, чтобы в преддверии президентских выборов проголосовать по законопроекту о работе Почтовой службы США. Об этом говорится в письме спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В своем послании она призывает законодателей вернуться к сессии на этой неделе, чтобы проголосовать по закону, запрещающему Почтовой службе вносить какие-либо изменения в свои операции или уровень обслуживания, которые применялись по состоянию на 1 января 2020 года, пишет ТАСС.

Пелоси также обвинила президента США Дональда Трампа в "саботировании выборов путем воздействия на Почтовую службу". По ее словам, в этом замешан и главный почтмейстер Луи Деджой, который вводит новые операционные изменения, задерживающие доставку почты.

Напомним, ранее главный юрисконсульт Почтового ведомства США Томас Маршалл предупредил власти, что при удаленном голосовании возможны задержки из-за массовой отправки бюллетеней почтой. Маршал считает, что власти штатов должны призвать граждан отправлять бюллетени по меньшей мере за 15 дней до выборов, а не за несколько дней, как позволяют законы.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно критиковал голосование по почте. По его мнению, такая форма волеизъявления может дать преимущество демократам на президентских выборах, которые состоятся третьего ноября этого года. Кроме того, убежден хозяин Белого дома, данная процедура непрозрачна, а обработка бюллетеней займет много времени.