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17.08.2020 11:59
Рубрика: Экономика

Почта России компенсирует весенние задержки экспорта

Текст: Ирина Алпатова

Клиенты Почты России смогут бесплатно совершить одну международную отправку в качестве компенсации за задержку доставки во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почта России в 4 раза увеличила сеть доставки для малого бизнеса

С марта по май 2020 год в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки экспортных отправлений, направляемых гражданскими авиарейсами. Ситуацию удалось стабилизировать к середине мая. Ситуацию удалось стабилизировать к середине мая. Однако Почта России предлагает в качестве компенсации за причиненные неудобства воспользоваться льготой: клиентам, чьи отправления выпали на период с 15 марта по 15 мая 2020 года, получат промокод на одну бесплатную доставку.

"Для нас посылки - это не просто цифры в статистике, за каждой из них есть личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании - компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них", - считает генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей - промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них". Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Пандемия коронавируса COVID-19

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