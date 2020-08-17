Почта России компенсирует весенние задержки экспорта

Клиенты Почты России смогут бесплатно совершить одну международную отправку в качестве компенсации за задержку доставки во время пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба компании.

С марта по май 2020 год в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки экспортных отправлений, направляемых гражданскими авиарейсами. Ситуацию удалось стабилизировать к середине мая. Ситуацию удалось стабилизировать к середине мая. Однако Почта России предлагает в качестве компенсации за причиненные неудобства воспользоваться льготой: клиентам, чьи отправления выпали на период с 15 марта по 15 мая 2020 года, получат промокод на одну бесплатную доставку.

"Для нас посылки - это не просто цифры в статистике, за каждой из них есть личная история. Задержки в период настройки случались, а значит задача компании - компенсировать клиентам эти неудобства, даже самые незначительные из них", - считает генеральный директор "Почты России" Максим Акимов.

Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей - промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них". Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.