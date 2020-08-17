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17.08.2020 10:35
Рубрика: В мире

Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом Лукашенко

Текст: Юрий Чернов

В соответствии с указом избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, правительство республики сложило свои полномочия. В опубликованном на белорусском национальном правовом портале документе, сообщает ТАСС, кабинет министров продолжит свою работу до утверждения нового состава правительства.

Фото: EPA
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В тексте указа говорится, что премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия "до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности".

Агентство напоминает, что в ходе состоявшегося 15 августа совещания президент Беларуси заявил, что правительство в основном сформировано. Лукашенко сообщил, что беседовал с премьер-министром Романом Головченко и правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.

Как отмечается в опубликованном документе, в новый состав правительства по должности входят председатель Комитета государственного контроля, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, председатель Национального статистического комитета, председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

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