Правительство Беларуси сложило полномочия в соответствии с указом Лукашенко

В соответствии с указом избранного президента Беларуси Александра Лукашенко, правительство республики сложило свои полномочия. В опубликованном на белорусском национальном правовом портале документе, сообщает ТАСС, кабинет министров продолжит свою работу до утверждения нового состава правительства.

В тексте указа говорится, что премьер-министру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов поручено осуществлять свои полномочия "до сформирования президентом нового состава Совета министров путем издания президентом правовых актов о назначении на указанные должности".

Агентство напоминает, что в ходе состоявшегося 15 августа совещания президент Беларуси заявил, что правительство в основном сформировано. Лукашенко сообщил, что беседовал с премьер-министром Романом Головченко и правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.

Как отмечается в опубликованном документе, в новый состав правительства по должности входят председатель Комитета государственного контроля, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, председатель Национального статистического комитета, председатель Правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.