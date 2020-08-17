Работникам соцучреждений выплатили 9 млрд рублей за работу в пандемию

Более 310 тысяч выплат на 9 млрд рублей получили сотрудники соцучреждений - детских домов, домов престарелых и других подобных заведений, - вынужденные во время пандемии COVID-19 перейти на вахтовый режим работы, сообщили в пресс-службе Минтруда. Мера была принята для предотвращения заражения обитателей социальных учреждений. Персонал оставался на работе по две недели, потом заступала другая смена.

"Врачи получили более 3,6 тысяч выплат, работники среднего медицинского персонала - около 55 тысяч выплат, соцработники и педагоги - 53 тысячи выплат, младший медперсонал - 106 тысяч выплат, технические работники - 93 тысячи выплат", - уточнили в Мтинтруде.

Это не единственные выплаты, положенные за борьбу с COVID-19. Так, врачи за каждую двухнедельную смену, проведенную в соцучреждениях получили дополнительно к зарплате 40 тысяч рублей, а если при этом они имели дело с заразившимися коронавирусной инфекцией, то 60 тысяч рублей. Такие же доплаты соцработникам составили 25 и 35 тысяч рублей соответственно, медсестрам - 15 и 20 тысяч рублей, техническому персонала - 10 и 15 тысяч рублей.

Общая сумма, направленная на стимулирующие выплаты соцработникам из федерального бюджета, составила 11,3 млрд рублей.