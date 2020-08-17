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17.08.2020 14:43
Рубрика: Экономика

Работникам соцучреждений выплатили 9 млрд рублей за работу в пандемию

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 310 тысяч выплат на 9 млрд рублей получили сотрудники соцучреждений - детских домов, домов престарелых и других подобных заведений, - вынужденные во время пандемии COVID-19 перейти на вахтовый режим работы, сообщили в пресс-службе Минтруда. Мера была принята для предотвращения заражения обитателей социальных учреждений. Персонал оставался на работе по две недели, потом заступала другая смена.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Врачи получили более 3,6 тысяч выплат, работники среднего медицинского персонала - около 55 тысяч выплат, соцработники и педагоги - 53 тысячи выплат, младший медперсонал - 106 тысяч выплат, технические работники - 93 тысячи выплат", - уточнили в Мтинтруде.

Это не единственные выплаты, положенные за борьбу с COVID-19. Так, врачи за каждую двухнедельную смену, проведенную в соцучреждениях получили дополнительно к зарплате 40 тысяч рублей, а если при этом они имели дело с заразившимися коронавирусной инфекцией, то 60 тысяч рублей. Такие же доплаты соцработникам составили 25 и 35 тысяч рублей соответственно, медсестрам - 15 и 20 тысяч рублей, техническому персонала - 10 и 15 тысяч рублей.

Общая сумма, направленная на стимулирующие выплаты соцработникам из федерального бюджета, составила 11,3 млрд рублей.

Экономика Пенсии и пособия Пандемия коронавируса COVID-19

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