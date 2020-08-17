Мосбиржа с 7 сентября запустит торги акциями Apple

Стало известно, что торговля акциями Apple на Московской бирже начнется 7 сентября. Об этом торговая площадка сообщила на своем портале.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Мосбиржа планирует до конца лета запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний. Среди них предположительно будут акции Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald's и других.

Сейчас бумаги компаний из США торгуются только на Санкт-Петербургской бирже.