Страсти вокруг рок-фестиваля "Чернозем" в Тамбове не утихли с переносом шоу на следующий год. Только переместились они из санитарно-музыкальной области в финансово-правовую.

Организаторы "Чернозема" подали в суд на региональное управление Роспотребнадзора - они требуют отмены постановления санитарных врачей, запретивших проведение фестиваля. Неясной остается судьба средств, перечисленных на проведение "Чернозема" областным управлением культуры. В довершение всего фестивалем заинтересовались правоохранители.

"РГ" дважды писала о ситуации вокруг проведения рок-фестиваля "Чернозем". Напомним, он должен был пройти 14-16 августа. Организаторы продали более 10 тысяч билетов и объявили программу: хедлайнерами праздника были заявлены Вячеслав Бутусов, ДДТ и Эмир Кустурица, также в Тамбове ждали Петра Мамонова, Гарика Сукачева, "Сплин", "Серьгу" - всего 24 коллектива и музыканта. Однако управление Роспотребнадзора по Тамбовской области запретило проведение фестиваля и подготовку к нему. На позицию ведомства не повлияло даже распоряжение областной администрации, разрешившее культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе.

- Наш запрет касается только "Чернозема". В текущей эпидемиологической обстановке мы считаем проведение столь массового мероприятия невозможным, - объяснила "РГ" заместитель руководителя управления Галина Толстова.

После того как организаторы шоу продолжили подготовку, ведомство подало на "Чернозем" в суд, требуя запретить фестиваль и наказать его организаторов за нарушение санитарного режима. Не дожидаясь вердикта, оргкомитет объявил о переносе шоу на следующий год.

- Все проданные билеты будут действительны в 2021 году. Если кто-то захочет вернуть свои деньги, он может сделать это, заполнив заявление (образец есть в наших пабликах) и прислав его нам вместе с билетом. Скорость обработки заявлений будет зависеть от их количества, - рассказала финансовый директор "Чернозема" Оксана Чурикова.

О том, что рок-фестиваль из-за пандемии перенесли на следующий год, "РГ" писала в номере от 13 августа.

Интерес к фестивалю проявили и правоохранительные органы: они проверяют расходование бюджетных средств в разные годы. Возможно, это связано с семью миллионами рублей, выданными на проведение фестиваля областным управлением культуры и зависшими теперь в неопределенности.

- Сейчас идут переговоры с управлением. Если мы не сохраним состав артистов на следующий год и не продолжим сотрудничество, аванс подлежит возврату. В свою очередь, будем вести переговоры с артистами о возврате авансов, выданных им, - рассказали в оргкомитете.