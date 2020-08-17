Участок Сокольнической линии московского метро откроют на два дня раньше

На два дня раньше, чем планировалось, откроют закрытый участок Сокольнической линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"Уже завтра утром мы досрочно открываем станции Сокольнической линии "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка", которые закрывали для работ по устройству бесстыкового пути", - поясняют в пресс-службе.

Во время закрытия станций была произведена сварка почти 1200 стыков на 15 километрах пути. Все работы шли качественно и максимально оперативно.

"Жители города уже во вторник смогут пользоваться всеми станциями в привычном режиме", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.