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17.08.2020 15:13
Рубрика: Культура

В Московской консерватории пройдет первый концерт со зрителями

Текст: Наталья Лебедева
Московская консерватория в понедельник, 17 августа, возобновляет концерты со зрителями. В этот день будет дан старт XVI Международному фестивалю "Собираем друзей", который пройдет в двух форматах: четыре живых концерта с публикой и четыре трансляции.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: iStock
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Первой на сцену Рахманиновского зала выйдет исполнительница на народном китайском инструменте гуцинь Анастасия Новоселова, выпускница Московской консерватории и ученица профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня.

Выступление Анастасии Новоселовой откроет музыкальный фестиваль "Собираем друзей", который в этом году пройдет чуть в более скромном масштабе.

"В течение одиннадцати дней, с 17 по 27 августа фестиваль представит восемь разнообразных программ, из которых четыре традиционно пройдут в виде "живых" концертов в любимом всеми Рахманиновском зале, а четыре - в формате онлайн-трансляции фильмов-концертов, присланных нам участниками фестиваля, на этот раз не имеющими возможности прилететь в Москву", - пояснили в пресс-службе консерватории.

20 августа зрители смогут посетить концерт "Лики европейской музыкальной классики", а 22 августа послушать музыку композиторов Латинской Америки и Азербайджана. Программу "живых" концертов 25 августа продолжит ансамбль Nova Trio, который представит программу, включающую обработку народных турецких песен.

В онлайн-афише фестиваля - "восходящая звезда Альбиона" молодой пианист Джордж Харлион (18 августа), колумбийский ансамбль "Аркоб" (21 августа) и тайваньская пианистка Чэнь Чжэн-тин (23 августа).

Завершит фестиваль уникальный концерт "Единственный звук во Вселенной" - профессора Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь, выступят в классическом дуэте цитры цинь и флейты сяо.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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