Михаил Мурашко: Северные регионы первыми получат вакцину от гриппа

Отдаленные и северные регионы России первыми получат вакцину против гриппа. Вакцинацию здесь планируется начать уже в первых числах сентября. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Магадан.

Сезон простудных заболеваний в Северных территориях начинается раньше и, соответственно, прививочная кампания стартует с началом осени. Правда, в Москве в этом сезоне вакцинацию от гриппа также начнут 1 сентября.

"Важно отобрать контингенты, которые наиболее подвержены осложнениям при заболевании гриппом", - подчеркнул министр.

Он сказал, что провакцинировать медиков "должны обязательно". Что касается населения, оно должно следовать рекомендациям медицинских работников. Как правило, в первую очередь прививают группы риска - пожилых, детей, беременных, хроников, страдающих сердечно- сосудистыми и легочными заболеваниями, диабетом.

По плану проведения вакцинации от сезонного гриппа, до 31 августа будет поставлено 50% доз вакцины. В южные регионы, куда грипп приходит позже, вакцина будет поставляться с сентября-октября. В этом году поставлена задача привить от гриппа до 60% населения, до 75% из этого числа должны составлять лица из групп риска.

В этом году ВОЗ заменила сразу три компонента в рекомендованных вакцинах против гриппа для эпидемического сезона 2020/2021 годов для Северного полушария. "Мы получили новые штаммы вирусов гриппа от ВОЗ еще в марте, и тогда же наши предприятия приступили к наработке антигена для актуального состава вакцин, которые будут применяться грядущей осенью. В России массовая иммунизация проводится российскими безопасными препаратами, подтвердившими свою эффективность в прошлых эпидемических сезонах по гриппу и ОРВИ. Они созданы полностью из отечественных компонентов",- прокомментировали в Нацимбио - операторе обеспечения вакцинации в рамках Национального календаря.