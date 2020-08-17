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17.08.2020 17:20
Рубрика: Административное право

Штраф после штрафа

Водитель может требовать компенсацию за незаконное наказание на дороге
Текст: Владимир Баршев
Незаконно назначенный штраф, выписанный за нарушение, факт которого не был доказан, стал для водителя поводом потребовать компенсации расходов и морального ущерба. И это ему удалось бы.
Неверное решение автоинспектора может обернуться для него выплатой компенсации водителю. Фото: Светлана Маковеева/ "Комсомольская правда" Неверное решение автоинспектора может обернуться для него выплатой компенсации водителю. Фото: Светлана Маковеева/ "Комсомольская правда"
Неверное решение автоинспектора может обернуться для него выплатой компенсации водителю. Фото: Светлана Маковеева/ "Комсомольская правда"

Но важные разъяснения Верховного суда, данные после рассмотрения этого не совсем обычного дела, нижестоящий суд проигнорировал. Тем не менее эти разъяснения стоит взять на заметку всем автовладельцам. И конечно же судам.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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А началось все с ДТП на пермском перекрестке, в которое попал некто Мазитов. Приехавший на место происшествия инспектор посчитал, что именно Мазитов не уступил дорогу другому автомобилю, имевшего преимущество в движении. Он оформил постановление о нарушении и назначил штраф в размере тысячи рублей. Однако Мазитов с этим не согласился. И обжаловал постановление в районном суде. Районный суд, изучив материалы дела, принял решение отменить постановление за отсутствием состава административного правонарушения. Но этим Мазитов не ограничился и подал иск к МВД России и ОМВД по Пермскому краю о возмещении материального и морального ущерба. Материальный ущерб в виде расходов на услуги адвоката он оценил в 8,5 тысячи рублей, а моральный вред - в 10 тысяч рублей.

Районный суд частично удовлетворил его требования, взыскав с казны РФ в его пользу 5 тысяч рублей на возмещение убытков, 1500 рублей - на возмещение морального вреда и 700 рублей - расходы на госпошлину.

Однако апелляционный суд отменил это решение и вынес новое, отказав Мазитову в удовлетворении его требований. И это решение поддержал Седьмой кассационный суд.

Но с таким решением не согласился Верховный суд, посчитав его незаконным. Он указал, что, частично удовлетворяя требования Мазитова, районный суд исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом отменено постановление в отношении Мазитова в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения и недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

Суд отменил штраф. Но этой победой водитель не ограничился и подал иск к МВД России о возмещении материального и морального ущерба

Суд также пришел к выводу о доказанности причинно-следственной связи между понесенными убытками и действиями должностного лица, по признанию Мазитова, виновного в совершении правонарушения.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Но, отменяя это решение, апелляционный и кассационный суды указали, что сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих совершение должностным лицом каких-либо противоправных действий при оценке ДТП, а также при привлечении истца к ответственности, не имеется. Кроме того, прекращение производства по делу само по себе не свидетельствует о незаконности действий должностного лица.

Верховный суд указал, что наличие вреда и его размер доказываются истцом, а правомерность деяния причинителя вреда и отсутствие вины доказываются ответчиком. Наличие вреда и его размер Мазитов доказал в районном суде. Кроме того, в решении суда говорится о том, что при определении очередности проезда перекрестка инспектором была допущена ошибка. А апелляционный и кассационный суды почему-то заявили, что в решении суда первой инстанции вина инспектора не установлена.

Как указал ВС, ни апелляция, ни кассация не указали, на основании каких доказательств они пришли к выводу об отсутствии вины инспектора.

Все это - серьезные нарушения, поэтому дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Вне зависимости от вины должностного лица гражданин имеет право на компенсацию расходов на защитника, если он признан невиновным

А этот суд позицию Верховного суда просто проигнорировал, оставив свое решение в силе.

Мотивировка апелляции пока неизвестна, решение еще не опубликовано. Но сложившаяся ситуация стоит того, чтобы за ее развитием внимательно наблюдать.

#Верховный суд