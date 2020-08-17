Водитель может требовать компенсацию за незаконное наказание на дороге

Незаконно назначенный штраф, выписанный за нарушение, факт которого не был доказан, стал для водителя поводом потребовать компенсации расходов и морального ущерба. И это ему удалось бы.

Но важные разъяснения Верховного суда, данные после рассмотрения этого не совсем обычного дела, нижестоящий суд проигнорировал. Тем не менее эти разъяснения стоит взять на заметку всем автовладельцам. И конечно же судам.

А началось все с ДТП на пермском перекрестке, в которое попал некто Мазитов. Приехавший на место происшествия инспектор посчитал, что именно Мазитов не уступил дорогу другому автомобилю, имевшего преимущество в движении. Он оформил постановление о нарушении и назначил штраф в размере тысячи рублей. Однако Мазитов с этим не согласился. И обжаловал постановление в районном суде. Районный суд, изучив материалы дела, принял решение отменить постановление за отсутствием состава административного правонарушения. Но этим Мазитов не ограничился и подал иск к МВД России и ОМВД по Пермскому краю о возмещении материального и морального ущерба. Материальный ущерб в виде расходов на услуги адвоката он оценил в 8,5 тысячи рублей, а моральный вред - в 10 тысяч рублей.

Районный суд частично удовлетворил его требования, взыскав с казны РФ в его пользу 5 тысяч рублей на возмещение убытков, 1500 рублей - на возмещение морального вреда и 700 рублей - расходы на госпошлину.

Однако апелляционный суд отменил это решение и вынес новое, отказав Мазитову в удовлетворении его требований. И это решение поддержал Седьмой кассационный суд.

Но с таким решением не согласился Верховный суд, посчитав его незаконным. Он указал, что, частично удовлетворяя требования Мазитова, районный суд исходил из того, что вступившим в законную силу судебным актом отменено постановление в отношении Мазитова в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения и недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

Суд отменил штраф. Но этой победой водитель не ограничился и подал иск к МВД России о возмещении материального и морального ущерба

Суд также пришел к выводу о доказанности причинно-следственной связи между понесенными убытками и действиями должностного лица, по признанию Мазитова, виновного в совершении правонарушения.

Но, отменяя это решение, апелляционный и кассационный суды указали, что сведений о наличии обстоятельств, подтверждающих совершение должностным лицом каких-либо противоправных действий при оценке ДТП, а также при привлечении истца к ответственности, не имеется. Кроме того, прекращение производства по делу само по себе не свидетельствует о незаконности действий должностного лица.

Верховный суд указал, что наличие вреда и его размер доказываются истцом, а правомерность деяния причинителя вреда и отсутствие вины доказываются ответчиком. Наличие вреда и его размер Мазитов доказал в районном суде. Кроме того, в решении суда говорится о том, что при определении очередности проезда перекрестка инспектором была допущена ошибка. А апелляционный и кассационный суды почему-то заявили, что в решении суда первой инстанции вина инспектора не установлена.

Как указал ВС, ни апелляция, ни кассация не указали, на основании каких доказательств они пришли к выводу об отсутствии вины инспектора.

Все это - серьезные нарушения, поэтому дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд.

Вне зависимости от вины должностного лица гражданин имеет право на компенсацию расходов на защитника, если он признан невиновным

А этот суд позицию Верховного суда просто проигнорировал, оставив свое решение в силе.

Мотивировка апелляции пока неизвестна, решение еще не опубликовано. Но сложившаяся ситуация стоит того, чтобы за ее развитием внимательно наблюдать.