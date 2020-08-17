В Омске на полицейских завели дело после убийства ребенка отчимом

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики ОМВД России по Оконешниковскому району Омской области после убийства трехлетнего мальчика.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ "Халатность", - сообщает СУ СК по Омской области.

Трагедия произошла в многодетной семье в селе Пресновка. 34-летний отчим, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ударил трехлетнего малыша кулаком в живот. От полученной травмы мальчик скончался. А на следующий день родители попытались инсценировать несчастный случай и заявили, что ребенок сам ударился об качели.

По решению суда отчим арестован на 2 месяца. Решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел в отношении матери погибшего ребенка - за укрывательство преступления, оставление сына в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Семья состояла на профилактическом учете в ОДН как неблагополучная. Сожители злоупотребляли алкоголем, а отчим, по словам свидетелей, периодически избивал малышей. В семье имеются еще трое ребятишек: новорожденный, а также дети двух и пяти лет. Мать погибшего мальчика ждет еще одного ребенка.