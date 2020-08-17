В Омске у студентов изъяли около 11 кг концентрированного героина

УФСБ России по Омской области ликвидировало межрегиональный канал наркотрафика.

Силовики задержали двух двадцатилетних омичей, устроившихся наркокурьерами в крупный интернет-магазин. Студенты получили партию концентрированного героина массой 10,7 килограмма, который должны были расфасовать и переправить в Новосибирск, Томск и Красноярск. Однако курьеры были задержаны сразу же после того, как достали товар из схрона.

- Согласно имеющейся информации задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотических средств в крупном размере, - сообщил "РГ" представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин.

По решению суда наркокурьеры арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На пересылке героина они планировали заработать около 300 тысяч рублей.