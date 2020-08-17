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17.08.2020 09:11
Рубрика: Происшествия

В Омске у студентов изъяли около 11 кг концентрированного героина

Текст: Наталья Граф (Омск)

УФСБ России по Омской области ликвидировало межрегиональный канал наркотрафика.

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
ФСБ ликвидировала в Ивановской области крупную нарколабораторию

Силовики задержали двух двадцатилетних омичей, устроившихся наркокурьерами в крупный интернет-магазин. Студенты получили партию концентрированного героина массой 10,7 килограмма, который должны были расфасовать и переправить в Новосибирск, Томск и Красноярск. Однако курьеры были задержаны сразу же после того, как достали товар из схрона.

- Согласно имеющейся информации задержанные занимались пересылкой и сбытом синтетических наркотических средств в крупном размере, - сообщил "РГ" представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин.

По решению суда наркокурьеры арестованы. Им грозит до 20 лет лишения свободы. На пересылке героина они планировали заработать около 300 тысяч рублей.

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