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17.08.2020 16:22
Рубрика: Власть

Арктическая экспедиция обнаружила на Новой Земле необычные находки

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Официальный сайт Русского географического общества Фото: Официальный сайт Русского географического общества
Фото: Официальный сайт Русского географического общества

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества изучила становище Ольгинское в Крестовой губе архипелага Новая Земля. На борт морского буксира МБ-12 подняли необычные находки.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Стартовала экспедиция Северного флота и РГО по изучению Арктики

Во-первых, это большое количество предметов бытовой утвари и два металлических четырехлапых якоря. Во-вторых, найдены остатки бревенчатых строений и захоронение на острове Врангеля, сообщает пресс-служба Северного флота. А еще в бухте Южная Сульменева также обнаружили постройки, сохранившиеся от первых исследователей Новой Земли.

"РГ" уже писала о том, что экспедиция посвящена сразу нескольким памятным датам: 75-летию Великой Победы, 175-летию Русского географического общества, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.

Завтра, в День географии и 175-летия Русского географического общества, члены экспедиции планируют достичь мыса Желания - самой северной части Новой Земли. Здесь установят памятный знак в честь юбилея Русского географического общества.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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