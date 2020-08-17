Арктическая экспедиция обнаружила на Новой Земле необычные находки

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества изучила становище Ольгинское в Крестовой губе архипелага Новая Земля. На борт морского буксира МБ-12 подняли необычные находки.

Во-первых, это большое количество предметов бытовой утвари и два металлических четырехлапых якоря. Во-вторых, найдены остатки бревенчатых строений и захоронение на острове Врангеля, сообщает пресс-служба Северного флота. А еще в бухте Южная Сульменева также обнаружили постройки, сохранившиеся от первых исследователей Новой Земли.

"РГ" уже писала о том, что экспедиция посвящена сразу нескольким памятным датам: 75-летию Великой Победы, 175-летию Русского географического общества, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения известного исследователя Арктики Владимира Русанова.

Завтра, в День географии и 175-летия Русского географического общества, члены экспедиции планируют достичь мыса Желания - самой северной части Новой Земли. Здесь установят памятный знак в честь юбилея Русского географического общества.