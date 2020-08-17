В Гидрометцентре рассказали о редком температурном явлении на Балтике

Температура воды в Балтийском море вблизи калининградского побережья, на Куршкой косе на этой неделе достигнет 22-23 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха на балтийских курортах также будет высокой, до 28 градусов к концу этой недели. Это связано с антициклональной погодой, пишет РИА Новости. Синоптик подчеркнул, что такая замечательная погода - крайне редкое явление в данном регионе.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о рекордах тепла в одной из самых холодных точек России. В августе на архипелаге Северная Земля, который находится за полярным кругом, дневные температуры превышали норму в среднем на 15-20 градусов, достигая +17,6.