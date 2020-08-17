Россия и США в Вене продолжат диалог по контролю над вооружениями

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в понедельник, 17 августа, встретятся в Вене для проведения межведомственных консультаций по стратегической стабильности.

Как и на первой встрече в июне, одной из тем предстоящих консультаций станет будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пишет РИА Новости. Это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, действие которого заканчивается в феврале будущего года. Президент РФ Владимир Путин предлагал продлить договор на пять лет без предварительных условий. Однако американская сторона настаивает на включении в переговоры Китая для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.

В преддверии августовской встречи Биллингсли сообщил, что США направят на переговоры с Россией одну из самых высокопоставленных и серьезных делегаций в истории. В нее войдут старшие генералы и адмиралы министерства обороны и министерства энергетики. "Это показывает, насколько серьезно мы к этому относимся", - написал Биллингсли в своем Twitter.

Предыдущая встреча состоялась 22-23 июня в Вене. Тогда была достигнута договоренность о том, что перед новым очным контактом должны пройти экспертные консультации в рамках трех рабочих групп - по доктринальным вопросам, космической тематике и транспарентности. По итогам первой встречи Рябков отметил, что в Москве испытывают осторожный оптимизм по возможному прогрессу в переговорах с США по стратегической стабильности, хотя в некоторых аспектах расхождения сторон принципиальны. Биллингсли в свою очередь назвал первый раунд переговоров очень позитивным, отметив, что непосредственно о соглашении стороны будут говорить во втором раунде.