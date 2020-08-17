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17.08.2020 02:09
Рубрика: Власть

Россия проведет наблюдательный полет над территорией Финляндии

В рамках Договора по открытому небу Россия проведет над Финляндией наблюдательный полет. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

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По его словам, полет, максимальная дальность которого 1,4 тысячи километров, будет выполнятся в период с 17 по 21 августа с аэродрома открытого неба Хельсинки-Ваптаа. Маршрут передвижения российского Ан-30Б согласован с Финляндией, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Отмечается, что на борту наряду с российскими инспекторами будут присутствовать и финские специалисты, которые проконтролируют порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

Напомним, с 10 по 13 августа Россия осуществила наблюдательный полет над территорией Германии. Кроме того, группа российских военных посетила один из германских районов. Инспекторы побывали на полигонах и получили информацию о находящихся здесь формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Финляндия Правительство Минобороны

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