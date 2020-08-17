Сколько потратили владельцы Tesla за 482 000 километров пути

Владельцы Tesla Model S рассказали о расходах на содержание электромобиля за шесть лет эксплуатации.

В 2014 году Стив Сасман, уже бывший владелец электрокара, приобрёл поддержанную Model S P85 с пробегом 35 тысяч миль (56 тысяч км) за 79 000 долларов. Tesla 50 ночей использовалась в качестве отеля на колёсах и получила звание "самого быстрого отеля в мире" от AirBnB.

В 2015 году электромобиль участвовал в автопробеге Tesla Road Trip и "пробежал" за 132 дня 27 615 миль. Спустя три года Стив объехал 107 магазинов Tesla в США и проехал 12 100 миль в рамках очередного пробега.

Помимо этого, владелец данной Model S стал первым человеком на земле, который посетил 200 фирменных зарядных станций Tesla SuperCharger. Также Стив подрабатывал водителем в Uber и Lyft (свыше 2 тысяч поездок), сдавал в аренду своё транспортное средство 167 раз. За пять лет эксплуатации электромобиль проехал чуть больше 200 тысяч миль.

К слову, у Model S пришлось заменить дисплей тачскрина, порт зарядки, дверную ручку, 12-вольтовый аккумулятор, а также поменять два комплекта резины и другое.

После чего Tesla Model S была куплена другим автолюбителем. За 11 месяцев новый хозяин электрокара проехал 85 тысяч миль и начал работать в службе доставки Roadie, где буксировал различные грузы.

В общей сложности оба владельца электромобиля за шесть лет службы и 300 тысяч миль (482 тысячи километров) пробега на обслуживание израсходовали 10,5 тысяч долларов, что соответствует 769 000 рублей по нынешнему курсу. Выходит, что одна миля обошлась в 3,5 цента (примерно 1,5 рубля за один километр пути). Этот показатель, по сути, сопоставим с затратами на техническое обслуживание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.