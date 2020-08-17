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17.08.2020 21:42
Рубрика: В мире

Ученые из Республики Сербской поздравили РГО с юбилеем

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)

18 августа 2020 года исполнится 175 лет с момента основания Русского географического общества, старейшей из ныне действующих общественных организаций в России, у которой огромное количество друзей за границей. Одним из них является Университет в Восточном Сараево - ведущий вуз Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), чьи представители в числе первых на Балканах поздравили РГО с юбилеем.

Фото: пресс-служба Центра РГО в Сербии
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"От имени всех преподавателей и студентов философского факультета Университета в Восточном Сараево и от себя лично прошу принять самые искренние поздравления по случаю 175-летия основания Русского географического общества, - говорится в письме декана философского факультета, профессора Драги Мастиловича, адресованном президенту РГО Сергею Шойгу. - Высоко оценивая значительный вес и важную роль Вашего Общества в научных кругах, желаем Вам и впредь больших успехов и результативных достижений".

Между тем профессор Мастилович в интервью "Российской газете" обращал внимание на то, что многие сербы - уроженцы территорий нынешней Боснии и Герцеговины, в частности, Республики Сербской оставили значительный след в российской истории и науке. "Прежде всего, я бы вспомнил графа Савву Лукича Рагузинского-Владиславича (16 января 1669 - 17 июня 1738 года), происхождением из села Ясеник около города Гацко, дипломата, ближайшего сподвижника Петра Великого и Екатерины I, человека, поспособствовавшего превращению России в одну из ведущих держав мира. Серб много сделал для развития экономики России, организации специального образования молодого дворянства, строительства морского флота, - подчеркивал декан. - Он внес вклад в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой, в налаживание отношений со славянскими народами Балкан. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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