В "Барселоне" опровергли желание Месси покинуть клуб

Руководство "Барселоны" не подтвердило информацию о том, что лидер комнаты Лионель Месси намерен покинуть клуб. Как сообщает издание Mundo Deportivo, в самом клубе заявили, что Месси не обращался к ним и не высказывал намерение уйти.

Ранее появилась информация, что после сокрушительного поражения в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8 Месси твердо решил покинуть клуб.

Контракт Месси с каталонцами истекает через год. Если он захочет уйти раньше, то за трансфер, согласно договору придется заплатить 700 миллионов евро.

Свою заинтересованность в переходе Месси выразили "Интер" и "Манчестер Сити". Итальянский клуб готов принять аргентинца в статусе свободного агента и подписать с ним контракт на 260 млн евро на четыре года.