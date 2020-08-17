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17.08.2020 09:04
Рубрика: Легковые авто

В Индии сделали Jeep Wrangler для бедных

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Mahindra & Mahindra Фото: Mahindra & Mahindra
Фото: Mahindra & Mahindra

Индийский машиностроительный концерн Mahindra & Mahindra выпустил новое поколение рамного внедорожника Thar.

Фото: Пресс-служба Jeep.
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Mahindra Thar ведет свою историю от лицензионной сборки Willys CJ-3B, развернутой в Индии в 1954 году для снабжения индийской армии и гражданских служб. За 65 лет конструкция мало изменилась и осталась верна проверенной схеме - лонжеронная рама, полноприводная трансмиссия типа "part time", трехдверный кузов.

Новый Thar унаследовал все это и остался по сути простым в обслуживании и неприхотливым внедорожником, но отвечающим современным нормам безопасности и потребностям рынка. Трехдверный кузов открытого типа снабжен съемным тентовым или составленным из пластиковых панелей верхом.

Фото: Mahindra & Mahindra

Задние пассажирские места прежде устроенные в виде банкеток вдоль бортов, позволявшие машине короче 4 м перевозить до 6 человек, заменены двумя полноценными автомобильными сиденьями, размещенными лицом вперед и снабженными трехточечными ремнями с инерционной катушкой.

Thar штатно оснащается медиакомплексом с 7-дюймовым дисплеем, связью со смартфонами. Система кроме прочего отображает режимы работы трансмиссии, угол склона, ориентацию в пространстве и давление в шинах.

Гидроизоляция передней консоли и органов управления, гидрофобная обивка сидений и дренаж в полу позволяют мыть салон водой.

Фото: Пресс-служба FCA
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Под выход нового Thar Mahindra подготовила новые двигатели: бензиновый 2,0 л с непосредственным впрыском и турбонаддувом (150 л.с., 320 Нм) и дизель 2,2 л. (130 л.с., 300 Нм). Агрегатируются они 6-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом" Punch, как на УАЗ "Патриот".

Прием заявок на машину на официальном сайте уже открыт. Поставки начнутся в октябре. За прежний Thar в Индии просили от 954 000 рупий (933 тысячи рублей), в то время как на Jeep Wrangler цены начинаются от 6 690 000 рупий (6,5 миллиона рублей).

Фото: Mahindra & Mahindra