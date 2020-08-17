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17.08.2020 07:52
Рубрика: В мире

В Канаде выступили против приезда туристов из США

Текст: Максим Макарычев
Власти Канады в очередной раз продлили запрет на въезд в страну американских туристов, на этот раз до 21 сентября. "Мы приняли это решение, чтобы обезопасить людей в обеих наших странах, потому что ваше здоровье и безопасность всегда являются нашим главным приоритетом", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Фото: AFP/JEFF KOWALSKY Фото: AFP/JEFF KOWALSKY
Фото: AFP/JEFF KOWALSKY

Канадская иммиграционная служба распространила предупреждение для американских граждан. Если человек не является гражданином Канады, ее постоянным жителем и не считается ближайшим членом семьи (или планирует оставаться в Канаде менее 15 дней), необходимо доказать важность поездки в Канаду. При этом "Вы также должны доказать, что у вас нет симптомов COVID-19, и у вас есть план карантина", - говорится в предупреждении.

Фото: iStock
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По данным социологических исследований, уже более 80% канадцев выступают за то, чтобы американские соседи не приезжали в Канаду ранее 2021 года, из-за того, что пандемия коронавируса в США продолжает нарастать угрожающими темпами. Большинство канадцев считают, что запрет на поездки должен продлиться еще дольше, свидетельствует недавний опрос BBC. Страх перед американскими путешественниками, которые "импортируют" коронавирус в Канаду, привел к тому, что некоторые граждане начали сообщать в полицию об автомобилях с американскими номерами, а также оскорблять их владельцев и пассажиров, сообщает Business Insider.

Граница между США и Канадой была закрыта с 31 марта, когда две страны запретили все несущественные поездки между ними, чтобы замедлить распространение коронавируса. Данное решение продлевалось несколько раз. Закрытие границы было лишь частью успешных национальных усилий Канады по предотвращению пандемии, в то время как количество подтвержденных случаев заболевания и смертей в Соединенных Штатах продолжает расти.

Как сообщила корреспондент New York Times Карен Шварц, некоторые канадцы даже превратились в "гражданских детективов", пытающихся вычислить американцев, въезжающих через закрытую границу. Имея двойное гражданство Соединенных Штатов и Канады, журналистке разрешили выехать из Колорадо в Альберту, чтобы навестить своего отца, при условии, что она отправится на двухнедельный карантин. По ее словам, канадцы теперь регулярно сообщают в полицию о гражданах Америки, а она сама получила предупреждение о том, что номерные знаки Колорадо на ее машине могут сделать автомобиль мишенью для вандализма. "Помимо страха заболеть, настоящий стресс - это припарковать машину с американскими номерами и надеяться, что их никто не заметит", - написала Шварц о своей поездке.

Напомним, что на минувшей неделе стало известно о планах Белого дома ввести запрет на въезд в США гражданам страны и обладателям американского вида на жительство, чтобы сдержать рост числа случаев коронавируса. Американские СМИ сообщили, что это предложение затронет людей, подозреваемых в контакте с вирусоносителями или заражении смертельной инфекцией. Запрет предполагает использование полномочий сферы общественного здравоохранения для расширения юридических прав администрации США. Предлагаемое правило затронет все пункты въезда, включая аэропорты и границы с Канадой и Мексикой, с которыми Белым дом в июне подписал договор об углублении торгового сотрудничества, пришедшее на смену НАФТА - соглашению о свободной торговле между тремя странами. Оно вступило в силу 1 января 1994 года и было прекращено с подписанием нового соглашения.

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