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17.08.2020 15:10
Рубрика: Коммерческий транспорт

За рубежом создали роскошную "ГАЗель"

Текст: Валерий Карташов

Компания Gaz Viet Nam, дистрибьютор ГАЗа во Вьетнаме, выпустила на базе "ГАЗели" Next бизнес-версию. Пассажирский микроавтобус местной доработки получил название Skybus Gaz V-Class.

Фото: www/vk.com/rcinews
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Снаружи цельнометаллическая "ГАЗель", окрашенная в чёрную эмаль, имеет остекление с глубокой тонировкой, широкие защитные молдинги сбоку, накладки на капоте и на корме, а также хромированную "обувку", спойлер и кондиционер на крыше.

Вместимость "ГАЗели" - 11 мест. Она оснащается сдвижной дверью с электроприводом и заниженной подножкой. Внутри предусмотрены комфортабельные кресла, телевизор, вставки под дерево, бежевая отделка интерьера, потолок с зеркальными элементами и амбиентной подсветкой.

Цена "ГАЗели" Next с приставкой Skybus Gaz V-Class неизвестна.

Горьковский автозавод экспортирует свои модели на рынки более чем 30 стран. Большинство уезжает в Восточную Европу и СНГ, также поставки налажены в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку.

Фото: Компания Efa-S.
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Кстати говоря, одна из нижегородских фирм уже давно производит "ГАЗели" Next VIP. Для микроавтобуса предлагаются окрашенные в цвет кузова бампер и решётка радиатора, панорамное остекление, кондиционер, а также индивидуальная планировка салона, дорогие материалы отделки (алькантара/велюр) и другое.

Под капотом "ГАЗели" Next располагается либо турбодизель Huadong (Cummins) объёмом 2,8 литра (149 л. с.), либо 2,7-литровый бензиновый двигатель УМЗ Evotech на 120 сил. Моторы работают в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач.

#ГАЗ