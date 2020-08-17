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17.08.2020 19:30
Рубрика: Власть

Захарова: Наращивание контингента США в Польше ведет к эскалации напряженности

Текст: Алексей Чуриков

Подписанное 15 августа соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере между США и Польшей приведет усугубит и без того непростую ситуацию у западных границ России. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что это соглашение будет способствовать эскалации напряженности и увеличению рисков непреднамеренных инцидентов.

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В опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении, отмечается, что новые договоренности между Вашингтоном и Варшавой "закладывают основы для дополнительного наращивания и без того весьма значительного американского военного присутствия на польской территории".

"Планируется увеличение общей численности американских военнослужащих в Польше на 1 тыс.чел. в дополнение к уже дислоцированным там 4,5 тыс.чел. Документ, как известно, предусматривает развитие передовой командно-штабной структуры Вооруженных сил США и центров боевой подготовки, создание условий для развертывания подразделений армейской и транспортной авиации, беспилотных летательных аппаратов, сил спецопераций, а также элементов поддержки и тылового обеспечения", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

На Смоленской площади отмечают откровенно антироссийскую направленность этого документа. "Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на "сдерживание" России, создание разделительных линий и нагнетание напряженности в Европе при отказе от совместной работы по выполнению задачи, провозглашенной в документах ОБСЕ после окончания "холодной войны" - формированию на континенте общего пространства сотрудничества и доверия", - отметила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что заверения натовской стороны о якобы "незначительном и ротационном характере усилений воспринимаем не иначе, как попытки исказить действительность". "Реализация американо-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше", - убеждены в МИД России.

Фото: EPA/GIUSEPPE LAMI
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Мария Захарова подчеркнула, что планы США и Польши меняют условия безопасности в Европе, а также идут вразрез с положениями Основополагающего Акта Россия-НАТО от 1997 года. Представитель российского ведомства отметила, что Соединенные Штаты в очередной раз, в угоду собственных интересов, демонстрируют готовность поступиться не только обязательствами в рамках многосторонних инструментов, но и мнением большинства европейских государств. "Это полностью дискредитирует заявления натовских функционеров о том, что альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряженности в Европе. А конкретные предложения российской стороны, как добиться деэскалации в районах соприкосновения Россия-НАТО, остаются без ответа", - говорится в комментарии.

В российском МИД призвали страны-члены НАТО к отказу от ставки на конфронтацию с Россией и возвращению к сдержанности в духе Основополагающего Акта Россия-НАТО. "Очевидно также, что давно назрела необходимость предметного и откровенного диалога о проблемах в сфере европейской безопасности, а также восстановления контактов по военной линии", - заключила официальный представитель МИД РФ.

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