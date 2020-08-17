"Запорожец-мыльницу" со скромным пробегом продают за 700 тысяч рублей

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М 1991 года выпуска. Автомобиль с пробегом всего 79 километров продают за 700 000 рублей.

Уникальный "Запорожец", "обутый" в заводскую резину, находится в идеальном состоянии. Машина окрашена в белую эмаль, сам кузов без каких-либо повреждений и очагов коррозии.

Внутреннее убранство, моторный отсек и багажное отделение также выглядят ухоженными. В салоне кресла и дверные карты имеют жёлтую обивку.

Кому принадлежала данная "малолитражка" и где хранилась, не сообщается.

Фото: www.auto.ru

ЗАЗ-968М выпускался в период с 1979 по 1994 годы. Модель сменила ЗАЗ-968А. От предшественника модернизированный "Запорожец" отличался доработанным двигателем (объём 1,2 литра, мощность 42 л. с.) и изменённым кузовом. К слову, задние крылья лишились "ушей" воздухозаборников, за что 968М прозвали "мыльницей".

Помимо этого, запасное колесо размещалось не в багажнике, а рядом с мотором, при этом аккумулятор был перемещён в багажный отсек.

Напомним, ЗАЗ-968 всех модификаций (с 1971 года по 1994 год) был произведён в количестве более 1 млн единиц. Основная часть автомобилей изготавливалась в специальных исполнениях для людей с ограниченными возможностями.