Пока плыло тепло, вокруг дачи жужжало. Кто там?

Жужжание, конечно, факт психиатрический.

Но если есть жужжание - то кто-то же жужжит?

А вот же.

Не пчелы - туповатые болванчики.

Не осы - злые и холодные, как пули.

Шмели мохнатые.

Летают тут организованно и с песней. "Шмеле, товарищи, в ногу".

Ну ясно. У шмелей в этом году хороший повод разгуляться.

Ровно 120 лет назад любимый композитор всех шмелей - глубокоуважаемый Николай Римский-Корсаков поставил точку в партитуре "Сказки о царе Салтане".

Только последнее и захудалое из насекомых сейчас подумает: да, но при чем тут шмель?

Эскиз Николая Рериха декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", 1919 год. Фото: Александр Овчинников / ТАСС

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Шмель, уважающий себя, конечно, помнит: в 1900-м впервые прозвучал "Полет шмеля" - коротенькая оркестровая заноза в опере Римского-Корсакова. Шумная премьера прожужжала в октябре того же года.

Казалось бы: и опера большая, в ней четыре действия (семь сцен) с прологом. Но!

Главное, что помнят все без исключения, - "Полет шмеля", который занимает в опере всего минуту с небольшим - и где-то в глубине третьего акта.

От этого жужжания нельзя избавиться - даже когда закроют занавес. Въедается в подкорку.

"Полет шмеля" с тех пор стал сразу страшно популярным. Мелодия и гениальна, и привязчива - ничуть не меньше, чем рингтоны Моцарта. Притом же все прошедшие 120 лет у музыкантов развивалась мания. Они все время соревнуются: у кого быстрее прожужжит "Полет шмеля". На разных инструментах.

Но если уж по-честному, нельзя не вспомнить Пушкина. Поэт использовал для своего "Царя Салтана" ходившие в народе сказки. В некоторых устных версиях юный князь Гвидон превращался в муху - и летел, чтоб покусать обидчиков и вразумить царя-папашу.

Мухи были - не было шмеля. Полет шмеля придумал Пушкин.

Кадр из мульфильма "Сказка о царе Салтане" (1984 год). Фото: Мультики студии Союзмультфильм/youtube.com

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Пушкинский шмель, как воин света.

Но бабу Бабариху он ужалил точно в нос - с какой-то нескрываемо фрейдистской целью. В опере, чтобы не думали напраслин, шмель целится уже не в нос, а в глаз.

Римский-Корсаков отнесся к сказке бережно. Только Царицу, как гирлянду, разукрасил именем Милитриса.

Эскиз костюма Шмеля, выполненный Константином Коровиным (1913 год). Фото: wikipedia.org

Чудный град Гвидона в опере стал Леденцом.

Царство славного Салтана - Тмутараканью.

Фактически маршрут шмеля, которым проплывет повинный царь Салтан, лежал, как путь от земного, бренного мира к несбыточному, сказочному царству.

Чистилище такое - путь шмеля.

Загадка вроде бы - злодейки в сказке страшные (ткачиха, повариха, Бабариха), но их так просто отпускают, будто не наказывают. Но это только кажется. Тут кара пострашней - на самом деле в том, что их не оставляют в райском месте. Их место среди нечисти. Салтан прошел как грешник поневоле, слезы лил и каялся - и был уложен "спать вполпьяна".

Шмель сделал свое дело, и ему пора бы на покой.

* * *

Но солнечный полет шмеля опять как наваждение.

На фоне нервных пиццикато - это когда щипают струны пальцами, звук извлекают не смычком - Римский-Корсаков выводит струнные и флейты. Линия мелодии стремительно нисходит по полутонам.

Жужжит, как крылышки.

Вплетаются фагот, виолончели, альты. Мелодия пульсирует от флейт и скрипок до кларнетов и обратно. Еще валторны примешаются - но очень осторожно.

Фото: wikipedia.org

Конечно, как же тут без пиццикато.

Шмели зовут. Туда куда-то.

Где убегающие горизонты.

Где нас ж-ж-ж-ж-жждет чудесный остров. Сладкий Леденец.

Что послушать

Пройдя по ссылке, вы услышите "Полет шмеля" Николая Римского-Корсакова в исполнении другого композитора - Сергея Рахманинова. (1929 г.)

Это фортепианная версия знаменитой оперной мелодии.