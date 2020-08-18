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18.08.2020 12:36
Рубрика: Происшествия

Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

Текст: Иван Егоров
Смерть Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова наступила от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. Об этом в Пресненском суде сообщила судмедэксперт Светлана Ромадановская, которая делала заключение о смерти Захарова.
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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Она пояснила, что жировая эмболия - крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани, вызывая прямую угрозу жизни. Эксперт ответила и на вопрос о том, могли ли действия очевидцев, которые перевернули машину и пытались вытащить пострадавшего повлиять на его состояние. "Хуже ему точно сделать не могли", - сказала эксперт. И пояснила, что у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать. По ее мнению, очевидцы, перевернувшие автомобиль, наоборот, оказали положительное влияние, потому что пострадавший принял более естественное положение. При этом, по данным эксперта, Захаров в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч и был пристегнут ремнем безопасности. Об этом говорит отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса оставшаяся на теле от ремня.

Ромадановская также подчеркнула, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Захарова, но кровопотеря, полученные травмы и жировая эмболия, к сожалению, привели к его смерти.

Происшествия Правосудие Следствие ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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