Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова

Она пояснила, что жировая эмболия - крайне опасное состояние, при котором в кровеносную систему организма попадают частицы жировой ткани, вызывая прямую угрозу жизни. Эксперт ответила и на вопрос о том, могли ли действия очевидцев, которые перевернули машину и пытались вытащить пострадавшего повлиять на его состояние. "Хуже ему точно сделать не могли", - сказала эксперт. И пояснила, что у Захарова не было травмы позвоночника, при которой его нельзя было бы переворачивать. По ее мнению, очевидцы, перевернувшие автомобиль, наоборот, оказали положительное влияние, потому что пострадавший принял более естественное положение. При этом, по данным эксперта, Захаров в момент аварии двигался со скоростью 60 км/ч и был пристегнут ремнем безопасности. Об этом говорит отсутствие следов катапультирования, переломов на лице и продольная полоса оставшаяся на теле от ремня.

Ромадановская также подчеркнула, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь Захарова, но кровопотеря, полученные травмы и жировая эмболия, к сожалению, привели к его смерти.