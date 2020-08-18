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Рубрика: В мире

Эксперт: Температурный рекорд Долины Смерти - это часть глобального процесса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в США - 54,4 градуса по Цельсию - это часть общей тенденции глобального потепления на планете. Такое мнение высказал профессор Университета Аризоны, эксперт Всемирной метеорологической организации (ВМО) Рэндолл Червени.

Фото: iStock
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Для верификации нового рекорда будет собрана международная группа специалистов, которой предстоит провести тщательный анализ наблюдений, использованного оборудования и примененных методов. Если подтвердятся данные о том, что 16 августа этого года температура в Долине Смерти достигла 54,4 градуса, это станет третьим температурным рекордом на планете, пишет РИА Новости. Пока же тройка мировых температурных рекордов выглядит так: на первом месте Долина Смерти в Калифорнии - 56,7 градуса (июль 1913 года), на втором месте Келибия (Тунис) - 55 градусов (июль 1931 года), на третьем Митрибах (Кувейт) с 53,9 градуса (июль 2016 года).

Специалист также отметил, что сейчас температурные рекорды устанавливаются чаще, чем раньше. По его мнению, отчасти это происходит в результате глобальных температурных изменений. Исследования показывают, что районы пустыни в мире расширяются и поэтому все больше регионов испытывают присущие пустынному климату экстремальные температуры.

При этом Червени отметил, что экстремальные температуры фиксируются в этом году не только в районах пустынь. Так, весна и лето были очень жаркими во многих частях мира, особенно в Сибири и юго-западных районах США. "Эти изменения происходят в том числе в результате глобального потепления", - отметил Червени.

В мире США Климат на Земле

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