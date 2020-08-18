Эксперт: Температурный рекорд Долины Смерти - это часть глобального процесса

Очередной рекорд температуры в Долине Смерти в США - 54,4 градуса по Цельсию - это часть общей тенденции глобального потепления на планете. Такое мнение высказал профессор Университета Аризоны, эксперт Всемирной метеорологической организации (ВМО) Рэндолл Червени.

Для верификации нового рекорда будет собрана международная группа специалистов, которой предстоит провести тщательный анализ наблюдений, использованного оборудования и примененных методов. Если подтвердятся данные о том, что 16 августа этого года температура в Долине Смерти достигла 54,4 градуса, это станет третьим температурным рекордом на планете, пишет РИА Новости. Пока же тройка мировых температурных рекордов выглядит так: на первом месте Долина Смерти в Калифорнии - 56,7 градуса (июль 1913 года), на втором месте Келибия (Тунис) - 55 градусов (июль 1931 года), на третьем Митрибах (Кувейт) с 53,9 градуса (июль 2016 года).

Специалист также отметил, что сейчас температурные рекорды устанавливаются чаще, чем раньше. По его мнению, отчасти это происходит в результате глобальных температурных изменений. Исследования показывают, что районы пустыни в мире расширяются и поэтому все больше регионов испытывают присущие пустынному климату экстремальные температуры.

При этом Червени отметил, что экстремальные температуры фиксируются в этом году не только в районах пустынь. Так, весна и лето были очень жаркими во многих частях мира, особенно в Сибири и юго-западных районах США. "Эти изменения происходят в том числе в результате глобального потепления", - отметил Червени.